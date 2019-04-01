Aydın’da sertifikalı zeytin fidanı dağıtımı başladı

Aydın’da Meyve Bahçelerinin Geliştirilmesi ve Rehabilitasyonu Projesi kapsamında standart sertifikalı zeytin fidanı dağıtımı başladı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan İlimiz ilçelerince uygulanacak olan zeytinlik alanlarda boş kalmış alanların doldurulması, çeşitli nedenlerle verim vermeyen veya farklı nedenlerden kurumuş ağaçların yerine standart sertifikalı fidan dağıtımı yapılarak zeytin üreticilerinin gelirlerinin arttırılması amacıyla "Meyve Bahçelerinin Geliştirilmesi ve Rehabilitasyonu Projesi" hazırlanarak Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (Yikob) sunulmuş ve kabul edilmiştir.

Proje kapsamında ilimiz ilçelerince talep edilen zeytin fidanı dağıtımı yapılmak üzere 140 bin TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu bağlamda ilimizde üreticilerimize 23 bin 370 adet Gemlik, 4 bin 760 adet Memecik çeşidi zeytin fidanı dağıtımına başlanmıştır. Fidanlar yüzde 70 Yikob,yüzde 30 çiftçi katkısı sağlanarak dağıtılmaktadır. Projenin toplam bütçesi 205 bin TL’dir” denildi.