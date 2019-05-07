Aydın’da şehit yakınlarına devlet övünç madalyası takdim edildi

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından, iki şehit yakını ve bir gaziye devlet övünç madalyası ve beratı verildi.

Şehit yakınlarına ve gazilere verilen devlet övünç madalyası ve beratı için Aydın Valiliği’nde tören düzenlendi. Törende şehitlerin ve gazinin özgeçmişinin okunmasının ardından övünç madalyaları ve beraatları, Vali Yavuz Selim Köşger tarafından, Şehit Kara Pilot Üsteğmen Emre Acar’ın babası Mümin Acar’a, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Güneri’nin babası Ramazan Güneri’ye, Gazi Piyade Uzman Çavuş Gökhan Koçar’a takdim edildi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger törende yaptığı konuşmada, “Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli var. Bu bedeli ödeyebilenler, kaderin sürüklediği noktada yiğitçe bir duruş sergileyebilenler, aslanlar gibi milletinin vatanının bayrağının, istiklalinin uğrunda şehit olmayı göze alabilenler bu topraklar üzerinde var olmayı becerebilmişlerdir. Bunu göze alamayanlar tarihin tozlu sayfalarında yok olup gitmişlerdir. Biz bugün bu topraklar üzerinde var olabiliyorsak bunu şehit olmayı göze alan askerlerimize, polislerimize güvenlik güçlerimize, şehit olan kardeşlerimize borçluyuz. Allah onlardan, annelerinden babalarından razı olsun” dedi.