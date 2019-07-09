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Aydın’da sahte bahis operasyonu

Aralarında Aydın’ında bulunduğu Mersin merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte ’iddaa’ kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişiden 7’si tutuklandı.

09 Temmuz 2019 Salı 10:34
Aydın’da sahte bahis operasyonu

Aralarında Aydın’ında bulunduğu Mersin merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte ’iddaa’ kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişiden 7’si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Bursa’da yaşayan Y.S. adlı şahıs, sosyal medya üzerinden kendisiyle irtibata geçen bir kişi tarafından kazanılmış görünümlü sahte iddaa kuponu yöntemiyle dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen şüpheli ile ilişkisi bulunan kişilerin sosyal medya hesaplarını takibe aldı.


Yaklaşık 10 ay süren teknik takip ve incelemede şüphelilerin, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya araçlarını kullanmak suretiyle kazanma garantili yasal iddaa kuponu yaptıklarına dair ilan verdikleri, ardından özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan photoshop programı ile kazanmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.


Ülke genelinde çok sayıda kişinin bu şekilde dolandırıldığını tespit eden polis, elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin merkezli İstanbul, İzmir, Aydın ve Tekirdağ’da şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen E.A. ile birlikte 20 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, sahte iddaa kuponları ve bir miktar para ele geçirildi. Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanlarınca şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede, mali profilleri ile orantısız şekilde para transfer işlemleri gerçekleştirdikleri belirlendi


Şüphelilerden 3’ü, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 17 kişiden 7’si tutuklandı, 10’u ise ’adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:34
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