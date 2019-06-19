0553 313 94 23

Aydın’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Aydın’da etkili olan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, asırlık çam ağacı apartman ve arabanın üstüne devrildi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:36
Aydın’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Aydın’da etkili olan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, asırlık çam ağacı apartman ve arabanın üstüne devrildi.


Aydın’da öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış fırtına ile birlikte etkili olurken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çevredeki iş yerlerine sığındı. Bir anda bastıran sağanak yağışla birlikte yollar göle dönerken, Efeler Osmangazi Ticaret Meslek Lisesi bahçesindeki asırlık çam ağacı yolun karşısındaki dört katlı bir apartmanın üzerine devrildi. Apartman ve önündeki park halinde olan otomobilde ise büyük çapta maddi hasar oluştu. Belediye ekipleri yaşanan olumsuzlukları gidermek için yoğun çaba sarf ederken, devrilen ağaçlar ekiplerin çalışması ile olduğu yerden kaldırıldı. Yaşanan kötü hava şartlarında can kaybı yaşanmaması ise sevindirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ’nün akademisyen yapılanmasına yönelik operasyon: 7 gözaltı
    1. FETÖ’nün akademisyen yapılanmasına..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışındaki..
    3. Real Madrid, Mendy'yi tanıttı
    4. Erdek’te ’Kan bağışı ve Kök hücre..
    5. Yağış sonrası kapanan YHT hattında..
    6. "Bizim çıtamız Paris, New York, Londra"
    7. Erdoğan: "CHP adayına destek ya..
    8. Kocaeli’de plajlara otobüs seferleri..
    9. Trump’tan Bulgaristan’a Irak asıllı..
    10. Büyükşehir sel için teyakkuzda
    11. Dünyaca ünlü plajlarda deniz dibi..
    12. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:
    13. ÖSYM Başkanı'ndan flaş YKS açıklaması!
    14. Spor Toto BAL’a katılım için son..
    15. Hazineden altına dayalı kira..
    16. Libya'da UMH güçleri Hafter'e ait..
    17. Asya ülkesinde beyin iltihabı..
    18. TBF’den Semih Özsöy’a 45 gün hak..
    19. Rize’de araç dereye uçtu: 1 yaralı
    20. Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy,..
    21. Aydın MHP, İstanbul’da Aydınlılarla..
    22. "Pazar akşamına kadar televizyonlara..
    23. Rusya basınında Manisa tanıtıldı
    24. Antalya’da iki araç kafa kafaya..
    25. Ballıpınar’da kiraz rekoltesi düştü
    26. Engelli araçlarında “engel” kalkıyor
    27. Güvenli ulaşım için denetimler sürüyor
    28. Nöroloji Uzmanı Dr. Fırat, SANKO..
    29. FETÖ'nün 'akademik yapılanmasına'..
    30. Vali Demirtaş: "Yüksek fiyata sebze ve..
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu