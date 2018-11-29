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Aydın'da sağanak su baskınlarına sebep oldu

Kuşadası ve Didim ilçelerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

29 Kasım 2018 Perşembe 18:15
Aydın'da sağanak su baskınlarına sebep oldu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları oluştu.

Kuşadası ilçesinde etkisini gösteren sağanak dolayısıyla bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Çevre yolu köprülü kavşak, Kuşadası Ticaret Odası ile İlçe Emniyet Müdürlüğü mevkisindeki yollarda oluşan su birikintileri trafikte aksamalara neden oldu.

Kent merkezindeki bazı rögarların taşması sonucu bölgeye belediye ekipleri yönlendirildi.

Didim ilçesinde de Cumhuriyet Caddesi, 19 Mayıs Caddesi, Atatürk Bulvarı, İnönü Bulvarı ve Adnan Menderes Bulvarı'nda su birikintileri dolayısıyla sürücüler zor anlar yaşadı.

Abalı Kavşağı ile Didim-Söke kara yolundaki trafikte yaşanan aksamalardan dolayı bölgeye takviye trafik ekipleri gönderildi.

Yağış dolayısıyla zaman zaman bazı mahallelerde de elektrik kesintileri yaşandı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 18:15
  1. sağanak yağış
  2. trafik
  3. yağmur

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