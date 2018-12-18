THY- Euroleague
0553 313 94 23

Aydın'da sağanak

Sanayi sitesindeki bazı iş yerlerini su bastı

18 Aralık 2018 Salı 18:13
Aydın'da sağanak

AYDIN (AA) - Aydın'da kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte gün boyunca etkisini gösteren sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte de aksamalar meydana geldi.

Şehir merkezine yakın noktada bulunan ASTİS Sanayi Sitesi'nde ise bazı iş yerlerini su basması nedeniyle Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü ekipleri su tahliyesi çalışması başlattı.

ASTİS Sanayi Sitesi Başkanı Mustafa Saylı, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yağmur yağdığında dükkanlarını su bastığını, yolların geçilmez hale geldiğini söyledi.

Sayılı, "6-7 yıldır belediyeye gidiyoruz. 'Programımıza alınacak' deyip geri gönderiyorlar. Esnafımız perişan halde. 20 iş yerimizi su bastı. Sular çekildikten sonra 50-60 metrelik çukurlar oluşuyor. Arabaların geçmesi çok zorlaşıyor." diye konuştu.

Vatandaşlardan Ersun Eşkin ise Kayseri'den geldiğini belirterek, "Bu yolların hali ne böyle? Her taraf gölet olmuş. Yollardan geçmekte zorlanıyoruz." dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 18:13
  1. İşyeri
  2. sağanak
  3. su baskını

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sigara içenin idrarındaki kan, kanser belirtisi olabilir
    1. Sigara içenin idrarındaki kan, kanser..
    2. CHP'nin kararı sonrası AK Parti..
    3. Lübnan mültecilere vatandaşlık..
    4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    5. CHP'nin açıklamasının ardından..
    6. Zorlama, haveslendir
    7. 2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    8. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    9. Domuz sürüsünden canını zor kurtardı
    10. Cenevre'deki Suriye konulu dışişleri..
    11. Sınırda hareketli anlar! Yola çıktılar
    12. Şırnak'ta ele geçirildi! Çok sayıda...
    13. Bakan Soylu, Libyalı mevkidaşı Başağa..
    14. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    15. CHP İstanbul Kadıköy belediye başkan..
    16. Memur Sen başkanına düzenlenen..
    17. ‘Koruyucu Sağlık Öğütleri’ne önem..
    18. Makinist bira içseydi, kaza olmazdı(!)
    19. Bilanço açıklandı! 1934 kişiye müebbet..
    20. Emzirirken bilmeniz gerekenler
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...