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Aydın’da piyasa gözetim ve denetimleri sürüyor

AYDIN (İHA) – Aydın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından ilk genelinde piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri aralıksız olarak sürdürülüyor.

14 Temmuz 2019 Pazar 09:09
Aydın’da piyasa gözetim ve denetimleri sürüyor

AYDIN (İHA) – Aydın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından ilk genelinde piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri aralıksız olarak sürdürülüyor.


Aydın’da geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde Ticaret İl Müdürlüğüne ulaşan tüketici şikayetlerinin sayısı 10 adet olarak gerçekleşti. Bu şikayetlerin 4’ü bankalar, 1’i garanti belgesi satış sonrası hizmetler ve 5’i ayıplı mal ve hizmetleri kapsayan birer adet mobilya, cep telefonu, konut, eser sözleşmesi ve elektrikli bisikletten oluştu. İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca ay içinde 18 ve 25 Haziran 2019 tarihlerinde olmak üzere iki toplantı yapıldı. Söz konusu toplantılarda 4’ü tüketici lehine, 4’ü tüketici aleyhine ve 1’i uzlaşma olmak üzere toplam 9 adet İl Hakem Heyeti kararı alındı. Ayrıca İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı tarafından tüketici şikayetlerini incelemek üzere 3 bilirkişi ataması yapıldı.



Haziran ayı içerisinde Bakanlığı Ticari iletişim ve Ticari Elektronik İletiler Takip Sistemi (TİSS) üzerinden Ticaret İl Müdürlüğüne 24 adet ticari elektronik ileti şikayeti yapıldı. Önceki yıllara ait şikayet başvurularına istinaden kanuna aykırılıktan dolayı ilgili firmalara idari para cezası uygulandı. TİSS sistemi üzerinden alınan 24 adet şikayet işleme alınarak gerekli inceleme yapılmaya başlandı. Bu şikayetlerden 2’si bahis şikayetlerinden oluştuğu için sistem üzerinden Bakanlığa,ve 3’ü işlem yapılmak üzere diğer illere gönderildi. 11’i eksik bilgi ve kanun kapsamında olmadığından reddedilirken, 8’i hakkında incelemenin devam ettiği bildirildi.



6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Efeler ve Kuşadası ilçelerindeki 9 işyerinde 41 üründe fiyat etiketi yönünden denetim yapıldı. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında aykırılığı tespit edilen 2 firmaya 4 bin 302 TL idari para cezası uygulandı.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 09:09
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