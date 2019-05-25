0553 313 94 23

Aydın’da pitbull dehşeti

Aydın Adnan Menderes Bulvarı’nda sahibi tarafından gezmeye çıkartılan pitbull cinsi köpek kediye saldırdı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 02:45
Aydın’da pitbull dehşeti

Aydın Adnan Menderes Bulvarı’nda sahibi tarafından gezmeye çıkartılan pitbull cinsi köpek kediye saldırdı. Köpeğin ağzından güçlükle alınan kedi saldırıda ağır yaralandı.


Aydın’ın Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bulvar üzerinde sahibi tarafından ağızlıksız olarak gezmeye çıkartılan pitbull cinsi köpek sokak kedisine saldırdı. Vatandaşların gözü önünde yaşanan olayda çevredekiler kediyi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Isırdığı kediyi sağa sola çarpan köpekten kediyi kurtarmak isteyen vatandaşlar köpeğe ellerindeki sopalarla vurdu. Köpek sahibinin de çabaları sonuçsuz kalırken, pitbull bir süre sonra kediyi bıraktı. Vatandaşlar köpek sahibine tepki gösterdi. Yaşanan olay vatandaşlar tarafından da kayıt altına alındı.



Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş olay yerine gelerek ilk müdahalesi yapılan kediyi dernek ofisine götürdü. Sosyal medya hesabından da saldırı anının görüntülerini yayınlayan Tekinbaş, köpek sahibinin bulunması için yardım istedi. Kısa süre içerisinde köpeğin sahibinin kimlik bilgisine ulaşan Tekinbaş, "Pitbull cinsi köpeklerin sokağa zincirsiz ve ağızlıksız çıkarılması yasak. Bu yasağı çiğneyen köpek sahibi gerekli cezayı almalıdır. Emniyete suç duyurusunda bulunacağız. Kötü köpek yoktur, kötü sahip vardır" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 02:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı
    1. Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 1..
    2. 22 yaşındaki gencin cansız edeni 3..
    3. Başakşehir’de maçtan dönen gençler..
    4. Aydın’da pitbull dehşeti
    5. Türk Kızılay, 8 bin Suriyeliye iftar..
    6. Bitlis’te 4 terörist etkisiz hale..
    7. 7. GİV Girişimcilik Ödülleri Töreni
    8. Hatayspor taraftarlar, tesislere..
    9. Sunay Akın, Kuşadası’nda hayranlarıyla..
    10. Binali Yıldırım Zeytinburnu'nda..
    11. Rize deplasmanı dönüşü Trabzonspor..
    12. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    13. “Son 7 yılda iletişim sektörü yüzde..
    14. Askerden nişanlısına konserde sürpriz..
    15. Geleneksel Türkmen iftar yemeği yapıldı
    16. Binali Yıldırım’a Zeytinburnu’nda..
    17. Bakan Kasapoğlu Yeni Pazar’da
    18. Yeni Çorumspor’un 2. lige yükselmesi..
    19. Süleyman Soylu: Bunun tesadüf olması..
    20. Antalya’da trafik kazası: 2 ölü
    21. Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü..
    22. Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı
    23. "Sancak bizim gönül şehrimiz"
    24. Otomobil takla attı: 1 Yaralı
    25. İlyas Öztürk: “Bireysel hatalarla..
    26. Şenol Güneş: “Ayrılık kelimelerle..
    27. Lübnan'dan ABD'ye Filistin meselesine..
    28. Yeni Çorumspor taraftarının 2. Lig..
    29. İzmir’de işçi servisi devrildi: 7..
    30. Belediye başkanının katil zanlısı..
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı
    İstanbul'dan acı haber: 1 polis şehit
    İstanbul'dan acı haber: 1 polis şehit
    Mahkemeden flaş 'Dersim' kararı
    Mahkemeden flaş 'Dersim' kararı
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Ünlü anketçiden Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: İftar sofrasına saat 9'a çeyrek kala oturulmaz
    Ünlü anketçiden Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: İftar sofrasına saat 9'a çeyrek kala oturulmaz

    Günün Karikatürü

    25 Mayıs 2019
    Edep Ya hu! Ahlaksız sorularla zehir saçıyorlar
    Edep Ya hu! Ahlaksız sorularla zehir saçıyorlar
    Kamera karşısına geçip söyledi! PKK bakın ne istiyor
    Kamera karşısına geçip söyledi! PKK bakın ne istiyor