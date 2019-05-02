Aydın'da parkta fenalaşan lise öğrencisi öldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde parkta arkadaşlarının yanında fenalaşan lise öğrenicisi hayatını kaybetti. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Mehmet Uyguç, arkadaşlarıyla okulunun yakınındaki Sarıoğlu Mahallesi Parkına gitti. Uyguç'un fenalaşarak aniden yere yığılması üzerine arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Uyguç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Uyguç'un cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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