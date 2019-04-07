Aydın'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Olay yerinden kaçan sürücü, ekiplerce yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde otomobilin yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, E.H'nin kullandığı 35 AFH 661 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi Tire Caddesi'nde yol kenarında yürüyen Hanım Yoldaş ve Emine Karcı'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoldaş'ın hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, diğer yaya Karcı ile çarpmanın etkisiyle yaralanan otomobildeki B.G'yi Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinden kaçan sürücü ise polis ekiplerince yakalandı.

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