Aydın'da otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü

Aydın'da otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü22 Mart 2019 Cuma 11:55
AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
Süleyman Çelik (33) yönetimindeki 09 D 0078 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Didim-Akyeniköy kara yolu Dalyan Kavşağı yakınlarında tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü ve yanındaki Aigreim Ospanova (26) kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Cesetler, Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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