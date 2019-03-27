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Aydın’da orman yangını

Aydın’da havaların ısınması ile birlikte yangın sezonu da başladı.

27 Mart 2019 Çarşamba 22:38
Aydın’da orman yangını

Aydın’da havaların ısınması ile birlikte yangın sezonu da başladı. Efeler ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi ormanlık alanda akşam saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin anında müdahalesi ile kontrol altına alınıp söndürüldü.


Akşam saat 18:00 sıralarında Konuklu Mahallesi Andız Mevkii’nde bulunan ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, araçla ulaşımın olmadığı bölgeye giderek hemen alevlere müdahale etti.


Yangın hava karardıktan sonra kontrol altına alınarak söndürülürken, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bu yıl havaların aniden ısındığını belirten yetkililer Mart ayında orman yangının nadir yaşanan bir durum olduğunu belirterek vatandaşların yangınlara karşı daha duyarlı ve dikkatli olmalarını istediler.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 22:38
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