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Aydın’da operasyon: 9 kişi gözaltına alındı

Aydın merkezli 2 ilde Hizb-ut Tahrir'e yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

25 Haziran 2019 Salı 10:31
Aydın’da operasyon: 9 kişi gözaltına alındı

Aydın merkezli 2 ilde yürütülen Hizb-ut Tahrir'e yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Aydın ve İzmir’de Hizb-ut Tahrir adına faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda İzmir’de 2, Didim’de 4, Nazilli’de 1 ve Efeler ilçesinde 2 kişi gözaltına alındı. Adresteki aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan kişiler işlemleri yapılmak üzere Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:31
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • AhmetAhmet3 sa önce
    Hizb-ut Tahrir terör örgütü değil. Üstelik yıllarca fetönün kumpaslarına kurban edilmeye çalışılmışken. Şimdi de bu haberler ile aynı kefeye konmaya çalışılıyor.Merhametli olun ve haberlerinizde zulmü ifşa edin. Onlar müslümanlar, terörist değiller.!
  • AhmetAhmet3 sa önce
    AYM nin Hizb’ut Tahrir terör örgütü değildir kararına rağmen, üstelik bunu kendi haber sitenizde öve öve yayınlamanıza rağmen. Şimdi onlarla aynı ağzı kullanmakta neyin nesi. azcık onurgalı olun!

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