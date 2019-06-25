Aydın’da operasyon: 9 kişi gözaltına alındı Aydın merkezli 2 ilde Hizb-ut Tahrir'e yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Aydın merkezli 2 ilde yürütülen Hizb-ut Tahrir'e yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Aydın ve İzmir’de Hizb-ut Tahrir adına faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda İzmir’de 2, Didim’de 4, Nazilli’de 1 ve Efeler ilçesinde 2 kişi gözaltına alındı. Adresteki aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan kişiler işlemleri yapılmak üzere Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.