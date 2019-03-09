0553 313 94 23

Aydın’da on binlerce kadın Edis’le coştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 MartDünya Emekçi Kadınlar Günü için özel olarak düzenlenen sevilen genç sanatçı Edis konserini on binlerce Aydınlı izledi.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:31
Aydın’da on binlerce kadın Edis’le coştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 MartDünya Emekçi Kadınlar Günü için özel olarak düzenlenen sevilen genç sanatçı Edis konserini on binlerce Aydınlı izledi.


Konser öncesi Aydınlılara seslenen Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Özlem Çerçioğlu, birlik ve beraberlik mesajı verdi.


Konseri izlemeyegelen Aydınlıları "Aydın’ın güzel insanları, Atatürk’ün gençliği hoş geldiniz" sözleriyle selamlayan Başkan Çerçioğlu "Bu meydanın adını Demokrasi, Gençlik ve Atatürk Kent Meydanı koydum. Demokrasinin beşiği Aydın, o büyük mücadelede, Kurtuluş Savaşı’nda kadınıyla- erkeğiyle cephede ve cephe gerisinde mücadele verdik. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun" dedi.


Gençlere "Gözlerinizdeki parıltıyı gördükçe mutlu oluyorum" sözleriyle seslenen Başkan Çerçioğlu "Böyle güzel bir Atatürk gençliğini yetiştirdiği için annelerinizi kutluyorum. Siz olduğunuz sürece Türkiye Cumhuriyetinin sırtı yere gelmez" dedi.


"Bir kadın belediye başkanı olarak Aydın’da yaşayan tüm kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık uyguladım" ifadelerini kullanan Başkan Çerçioğlu birlik ve beraberlik mesajı vererek "Aydın’da yaşayan bütün vatandaşlarımıza eşit ve adil hizmet yaklaştım. Hiç kimseyi kutuplaştırmadım, kutuplaştırmayacağım. Önümüzdeki beş yılda da insana insan olduğu için değer vereceğim" diye konuştu.


Daha sonra sahneye çıkan Edis en sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Edis on binlerce Aydınlıya keyifli bir akşam yaşattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:31
  1. konser
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aslan’dan taraftara çağrı
    1. Aslan’dan taraftara çağrı
    2. Polis uyuşturucu tacirlerine göz..
    3. Kadınlara ücretsiz sağlık kontrolü
    4. Tamamlayıcı tıp araştırmalarında..
    5. SANKO Okullarında çocuk psikolojisi..
    6. Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor!..
    7. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp..
    8. Cumhur İttifakı adayı Çetin Nazik,..
    9. Sivas’ta kayak sezonu devam ediyor
    10. Virajı alamayan kamyonetin devrilme..
    11. Öğrenciler tasarladıkları robotları..
    12. Sason’da karla mücadele çalışmaları..
    13. Galatasaray, Antalyaspor..
    14. Kayserispor, Çaykur Rizespor maçına..
    15. Milletvekili Çavuşoğlu: "Hükûmetin..
    16. Tamamını geri ödedi... 400 milyon..
    17. Başkan Özakcan çalışan kadınları..
    18. Kardemir Karabükspor'da Mehmet Yüksel..
    19. Hikmet Karaman’ın doğum günü kutlandı
    20. Hakkari’de Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    21. Suriye’deki tutuklu kadın ve..
    22. Pazaryeri’nde Hanımlar Lokali açıldı
    23. Zeytinci kursiyerler sertifikalarını..
    24. TEI’nin ’Havacı kadınlar buluşması’..
    25. Fenerbahçeli futbolcu kadrodan çıkarıldı
    26. AK Parti’li Özhaseki ve Veysel Tiryaki..
    27. Rektör Gören: Toplumda kadına şiddet..
    28. Bakan Bekir Pakdemirli’den Kütahyalı..
    29. Memur-Sen’den kadınlar için..
    30. Beşiktaş ile Konyaspor arasında 36...
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı