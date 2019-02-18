Aydın’da okumak için engel kalmadı. Beyazay Derneği tarafından “Engelleri kitap okuyarak aşalım” projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle Aydın’a bir kütüphane daha kazandırıldı. Aydın’da okumak isteyen herkese her türlü desteğin sağlandığı belirtildi.

Kütüphane açılışı dolayısıyla DSİ sosyal tesislerinde etkinlik düzenlendi. Programa Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in eşi Fatma Köşger, kurum müdürleri, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaşın eşi Nilay Savaş, sivil toplum örgütü başkan ve temsilcilerinin yanı sıra davetliler katıldı.

Açılış konuşmasındaEngelsiz Kitap Kahve Projesinin detaylarını anlatan Beyazay Dernek Başkanı Demet Pilevneli; okumanın öneminden söz ederek “Kur’an-ı Kerim’in nazil olan ilk ayeti ‘oku’ emridir. Daha iyi bir yaşam için her insanın okuması gerekir. Kütüphanelerin; eğitime, bilgiye, gelişmeye olan katkısı mutlaktır. Bu yoldan hareketle kütüphanemiz engellilerimiz ve kitap dostları için bir sosyalleşme aracı olurken, sosyal uyum becerilerini geliştirecektir” dedi.

Kütüphane bünyesinde 10 ay sürecek proje çerçevesinde farklı etkinlikler yapacaklarını da kaydeden Başkan Pilevneli, “Okuma ve imza günleri, eğitim çalışmaları, sinevizyon gösterimleri, sesl i kitap, kabartma yazılı kitaplarımızla engelli dostu kütüphanemizde ;22-29 yaş faydalanıcıların yaş ortalaması. Biz uygulamada farklı yaş gruplarıyla da çalışma yapmayı planlıyoruz.Engelleri kitapla aşalım, kendilerine ait hissettikleri bir ortamda onları misafir edelim. Aileleri ve sevdikleriyle yüzlerini güldürmenin mutluluğunu paylaşalım istiyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin farklı yerlerindeki uygulamayla Gençlik Spor Bakanlığı’nın gençlere özellikle dezavantajlı gençlere ulaşma konusunda başarılı çalışmalara imza attığını belirten Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in eşi Fatma Köşger, “Dezavantajlıların eğitimi, bir kütüphane çatısı altında sosyalleşme süreçleri ; ikisi bir arada Beyazay ve Gençlik Spor Bakanlığı ortaklığında faydaya dönük bir sonuç ortaya çıkardı” diyerek projede emeği geçenlere teşekkür etti.