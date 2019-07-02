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Aydın’da öğrencilerin kaldığı binadaki yangın korku dolu anlar yaşattı

Aydın’da sınavlara hazırlanan lise ve ortaokul öğrencilerinin toplu olarak kaldığı bir binada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

02 Temmuz 2019 Salı 10:46
Aydın’da öğrencilerin kaldığı binadaki yangın korku dolu anlar yaşattı

Aydın’da sınavlara hazırlanan lise ve ortaokul öğrencilerinin toplu olarak kaldığı bir binada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından yanan binadaki öğrenciler tahliye edilirken, yangında can kaybı ve yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu. Aydın Vali Yardımcısı Hulusi Arat, yangın mahalline gelerek olayla ilgili soruşturma başlattı.


Olay sabah saat 08:15 sıralarında Girne Mahallesi 2157 sokak üzerinde bulunan ve mülkiyeti Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği’ne ait olduğu belirtilen 4 katlı bir binada meydana geldi. Binada öğrencilerin olduğu sırada çatı katından dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri bir yandan durumu itfaiyeye bildirip yardım isterken diğer yandan da binada bulunan öğrencileri yangından haberdar edip tahliye etti. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri de hemen bir yandan yangını müdahale ederken diğer yandan da yanmakta olan çatı katında bulunan 6 öğrenciyi binadan dışarı çıkarıp söndürme çalışmalarına devam etti. Çatıdaki yangın alt katlara ve çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürülürken, yanan binada ortaokul ve lise öğrencilerinin olması herkesi korkuttu.


Bir anda alev topuna dönen çatı katından yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken yangının binanın çatısındaki klima motorundan çıktığı belirtildi. Yanan binada çok sayıda öğrenci kalması nedeniyle polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yangın mahalline gelen Aydın Vali Yardımcısı Hulusi Arat, yangınla ilgili ekiplerden bilgi alıp binada inceleme yaptı. Söndürme ve inceleme çalışmalarına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Serdar Adanır da katıldı.


Yangını binanın hemen yanına park ettiği aracını almaya geldiği sırada fark ettiğini belirten çevre sakinlerinden Tuncay Özdemir, “Yangını görünce içeride çocukların kaldığını bildiğim için hemen bağırarak yardım istedim. Çocukları aşağıya indirdik” diyerek ciddi bir facianın eşiğinden dönüldüğünü söyledi.



“Olayın tek sevindirici yönü ölü ve yaralı yok”


İlk incelemelerinin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Aydın Vali Yardımcısı Hulusi Arat, yangında hiçbir öğrencinin zarar görmemesinin teselli kaynağı olduğunu belirterek “Olayın sevindirici tarafı ölü ve yaralının olmaması sadece maddi zarar var. Yangının mahiyetini araştırıyoruz. Araştırma tamamlandıktan sonra gerekeli açıklamayı yapacağız. Daha olay çok yeni. İlk izlenim şehre uzak köylerde yaşayan öğrencilerin velileri tarafından bu bina kiralanıp kullanılıyormuş. İlk bilgiler bu şekilde. Detaylı bir şekilde konuyu araştırıyoruz” diye konuştu.



“Merkeze uzak köylerde yaşayan öğrencilerin aileleri tarafından kiralandı”


Binanın mülkiyetinin Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği’ne ait olduğunu ve kendisinin de dernek başkanı olarak görev yaptığını belirten Emin Korkut, “Binayı kiraya vermiştik. Aydın merkeze uzak kırsal köylerde yaşayan öğrenci velileri binayı kiralıyor ve burada sınavlara hazırlanan öğrenciler kalıyordu. Yangın olduğunu duyunca buraya geldim. Yangın muhtemelen klima motorundan çıkmış. Bina çeşitli köylerden çok sayıda öğrenci gelince adeta yurt haline gelmiş. Tek tesellimiz herhangi bir can kaybı yaralanma olmaması” diye konuştu.


Polis ekipleri tarafından yangının çıktığı bina tamamen güvenlik çemberine alınarak olay yeri çalışması başlatıldı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:46
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