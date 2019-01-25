Aydın'da nehre düşen kişinin cesedi bulundu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde 13 Ocak'ta Menderes Nehri'ne düşen ve kaybolan Tuncar Asar'ın cesedine ulaşıldı. Yazırlı Mahallesi'nde yürürken dengesini kaybedip nehre düşen ve 13 gündür aranan Asar'ın cesedi, Jandarma Komando Asayiş Komutanlığına bağlı 10 kişilik su altı timince düştüğü yerden 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Asar'ın cansız bedeni, Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na oradan da otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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