0553 313 94 23

Aydın’da Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Aydın Bey Camii’nde öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

18 Haziran 2019 Salı 15:09
Aydın’da Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Aydın Bey Camii’nde öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.


Gıyabi cenaze namazını Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu kıldırdı. Gıyabi cenaze namazının ardından Kent Meydanı’nda basın açıklamasında bulunuldu. Basın açıklamasını okuyan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, “İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mursi, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrilmiştir. 2013 Temmuz’unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslar arası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 2357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. Biz Mursi’nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şahadetinin şahidiyiz. İnsanlık zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İHH’dan Mursi açıklaması
    1. İHH’dan Mursi açıklaması
    2. Üniversite sağlık personeli alımları..
    3. Kahreden haber! Yıllarca organ..
    4. SÜ Teknoloji Fakültesi mezunlarını..
    5. Teröristbaşı Gülen'in yeğeniyle..
    6. Kuşadası tüllüşahının yetiştiği yeni..
    7. Akhisar’a yapılacak yatırımları..
    8. "Atatürk Havalimanı'na yapılacak..
    9. Aydın’da Muhammed Mursi için gıyabi..
    10. Denizli’de sebze ve meyve fiyatları..
    11. Zerrin Özer'in eşi Adnan Oktar'ın..
    12. Facebook kendi kripto parasını..
    13. AK Parti'den 'anket' açıklaması
    14. Çocuklar hayallerini kodladı
    15. Kano Federasyonunda başa dönüldü
    16. 7 ayrı suçtan aranan zanlı..
    17. Yolu trafiğe kapatıp “drift” yapan..
    18. Mursi için gıyabi cenaze namazı
    19. 15 Temmuz unutturulmayacak
    20. Kesintiler cep’te
    21. Mursi için gıyabi cenaze namazı
    22. Yunuskent 2. etapta çalışmalar devam..
    23. Halk otobüsünün çarptığı vatandaş..
    24. Mursi’nin gıyabi cenaze namazında Arap..
    25. Ardahan’da Mursi için gıyabi cenaze..
    26. Selahattin Demirtaş'tan İstanbul..
    27. Borussia Dortmund'da teknik direktör..
    28. Sözde Ermeni soykırımını çektiler!..
    29. 12 mültecinin öldüğü tekne faciasında..
    30. TFF Süper Kupa 2019 ne zaman saat..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması