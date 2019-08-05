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Aydın’da motosikletler çarpıştı; 2 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:02
Aydın’da motosikletler çarpıştı; 2 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.


Kaza, Aydın-Denizli Karayolu İmamköy kavşağında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocagür’deki bahçesinden İmamköy’e gitmekte olan Mustafa B. yönetimindeki plakasız ATV motosiklet ile Murat D. idaresindeki 09 HU 221 plakalı motosiklet İmamköy kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile ATV motosiklet sürücüsü Mustafa B., yolcu konumunda bulunan Hafize B. ile diğer motosiklet sürücüsü Murat D. yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki motosiklet sürücüsü ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, ATV motosiklette yolcu konumunda bulunan Mustafa B.’nin annesi Hafize B. kazayı yara almadan atlattı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:02
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