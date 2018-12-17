Aydın'da motosiklet elektrik direğine çarptı: 1 ölü

Aydın'da motosiklet elektrik direğine çarptı: 1 ölü17 Aralık 2018 Pazartesi 22:48
AYDIN (AA) - Aydın'da, elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Özcan'ın (31) kullandığı plakasız motosiklet, Kuyucak-Nazilli kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri, Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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