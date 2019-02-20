0553 313 94 23

Aydın’da meslek eğitimine katkı protokolü imzalandı

Aydın’da Mesleki Eğitimine Katılım Sağlama (MEKAS) projesi kapsamında 4 meslek kuruluşu ve 18 işletme arasında meslek eğitimine katkı protokolü düzenlendi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:35
Aydın’da meslek eğitimine katkı protokolü imzalandı

Aydın’da Mesleki Eğitimine Katılım Sağlama (MEKAS) projesi kapsamında 4 meslek kuruluşu ve 18 işletme arasında meslek eğitimine katkı protokolü düzenlendi. İmzalanan protokol ile öğrenciler, burs imkanlarından yararlanacak ve istihdamda sıkıntı yaşamayacak.


Aydın Meslek Lansman toplantısı Aymira Oteli Konferans Salonunda düzenlendi.Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Pınarcı, Aydın’daki 17 Halk Eğitim Merkezi’nin yapılan faaliyetlerle ilgili olarak bilgilendirmede bulundu. Pınarcı’nın bilgilendirme sunumunun ardından MEKAS projesi kapsamında yapılan çalışmaların yer aldığı video izlendi. Konuşmaların ardından Meslek okulları arasında düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Daha sonra, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve Aydın’da faaliyet gösteren 4 meslek kuruluşu ve 18 işletme yetkilisinin katılımı ile meslek eğitimine katkı protokolü imzalandı.


Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş toplantıda yaptığı konuşmada, “Ülkemizde yatırımlar hızlanmış ve üretim çeşitlendirilmiştir. Bu değişimden en çok etkilenen alanların başında eğitim gelmektedir. Üretimdeki çeşitlenmelerle birlikte yeni meslek çeşitleri ve alanları ortaya çıkmıştır. Bizler hayat boyu öğrenme ile mesleki eğitim programlarımızla daha karmaşık yapıya dönen mesleki çalışma alanlarında öğrenmeye erişimin sağlanmasını hedeflemekteyiz. Çalışma verimliliğimizi yükselterek iş gücüne katılım oranlarının daha yukarılara taşımak istiyoruz. Tüm tarafların bir arada olduğu bu toplantının hayat boyu öğrenmenin hangi programlara ihtiyacımız olduğunun tespiti ve mesleki eğitimde kamu özel sektör işbirliğinin güçlendirilmesi açısından Aydınımızın geleceğinde olumlu sonuçlar çıkarmasını temenni ediyoruz” dedi.


Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise insan hayatında eğitimin öneminden bahsederek, “Var olmaya devam ettiğimiz sürece, öğrenmeye devam edeceğiz. Eğitim ülkemizdeki çok önemli hususlardan birisidir. Şunu bütün vatandaşlara kabul ettirmemiz lazım. Hiçbir meslek diğerinden daha onurlu veya onursuz değildir. Alnınızın terini silerek rızkınızı kazandığınız meslekler onurludur. Aydın’da işsizlik rakamları Türkiye ortalamasının altında. Türkiye’de yüzde 10,3 Aydın’da yüzde 7,1. Aydın’da bu rakamın yüzde sıfır olması lazım. Bu 7.1’lik kesim elinde bir mesleği olmayan vatandaşlarımızdan oluşuyor. Ne iş olsa yaparım diyen insana iş veremezsiniz. Mesleki eğitimin öneminin altını çizmekle bugün işverenlerle birlikte bir protokol imzalayacağız. Çocuklarımızın gençlerimizin mesleki eğitime yönlendirilmesi için elimizi taşın altına koymamız lazım. Bu süreç böyle devam etiği sürece ileride işletmelerde çalışacak ara eleman bulamayacak duruma geleceğiz. Bütün işverenlerimizin kendilerine çalışacak eleman bulmaları için insiyatif almaları gerekiyor” diye konuştu.


Toplantıya Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, daire amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:35
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    1. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    2. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    3. Edirne’de, Çocuk Onkolojisi Bölümü..
    4. Ülkücüler Fırat Çakıroğlu’nu andı
    5. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin..
    6. Osmaniye İŞKUR, 500 kişiye..
    7. Pazarlarda fiyatlar düştü,..
    8. K’nex, Forum Mersin’de çocukları..
    9. Antalyaspor’da DG Sivasspor maçı..
    10. Büyükşehir’le Uludağ keşfi
    11. Gaziantep’te 350 çiftçiye 70 ton nohut..
    12. 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl..
    13. Büyükşehir Kadın Meclisi’nden akılcı..
    14. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tunus..
    15. Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
    16. Sınıra askeri sevkiyat
    17. 50 yaşından sonra saz çalmaya ve şarkı..
    18. Büyükçekmece’de patlama: 1 ölü
    19. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri..
    20. Soğanlık’ta Sanat Evi Ve Gençlik..
    21. DEAŞ infazcısına 7 yıl 6 ay hapis..
    22. Apartmanda yangın çıktı, çok sayıda..
    23. Bahçelievler’de yollar çiçek açıyor
    24. Kuzey Kore lideri Kim, Trump için 60..
    25. Zenit Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı..
    26. Birinci Yaşlılık Şurası
    27. İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu!..
    28. Mücevher sektörü “stratejik sektör..
    29. "Henüz hiçbir şey kazanmadık"
    30. Türkiye, Rum Yönetimi'ne rest çekti
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"