Aydın’da merası korunan köyler, hayvancılığın keyfini yaşıyor

Aydın’da giderek yok olan meralar, hayvancılığı zorlaştırırken merasını koruyan köylerde hayvancılık en karlı işlerden biri oldu. Merası olmayan köylerde yem fiyatları karşısında çiftçiler zor anlar yaşarken, merası olan köylerde inekler yılın büyük bir kısmında evlere sadece sütlerini sağdırmak ve buzağılarını emzirmek için uğruyor.

Aydın Efeler ilçesine bağlı kırsal Gödrenli Mahallesi’nde sabah ve akşamları sokaklar meraya gidip gelen ineklerle dolup taşıyor. Kendiliklerinden ahırdan çıkıp meraya giden ve karınlarını doyurduktan sonra da meradan kendi ahırlarına dönen inekler ilginç görüntüler oluşturuyor. Evdeki buzağılarını emzirip sütleri sağıldıktan sonra tekrar meraya dönen ineklerin çobana ihtiyaç duyulmaksızın meraya gidip geldiklerini belirten köy sakinlerinden Ahmet Dikmen, “Mera sayesinde bizim köyümüzde hayvancılık daha rahat. Meralar korunamadığı için birçok köyde hayvancılık bitme noktasına geldi. Ancak bizim köy bu konuda şanslı. İneklerimiz de kendiliğinden gidip gelmeye alışık olduğu için Gödrenli köyünün çiftçileri diğer köylere rağmen daha şanslı” diye konuştu.

“Meraya gidip gelen inekler daha mutlu oluyor”

Hayvanların da insanlar gibi gezip dolaşmaktan mutlu olduğunu bu nedenle mera imkanı olan ineklerin daha mutlu olduğunu belirten Veteriner Hekim Kenan Erdoğan, “Yok olan meralar yetiştiriciye ek bir maddi külfet getirdiği gibi ineklerin sağlık durumunu da olumsuz etkilemeye başladı. Ahır ve besihanelerde her ne kadar yürüyüş yolu olsa da meralarda yürüyüp otlayan inekler hem daha mutlu hem de sağlıklı oluyor” dedi.