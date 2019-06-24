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Aydın’da Mayıs ayı içerisinde 2532 denetim gerçekleştirildi

Aydın’da Mayıs ayı içerisinde gıda satış ve toplu tüketim ve üretim yerleri denetimleri kapsamında 2 bin 532 denetim gerçekleştirildi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 09:53
Aydın’da Mayıs ayı içerisinde 2532 denetim gerçekleştirildi

Aydın’da Mayıs ayı içerisinde gıda satış ve toplu tüketim ve üretim yerleri denetimleri kapsamında 2 bin 532 denetim gerçekleştirildi.


Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “ İlimizde toplam, 1856 adet gıda üretim yeri, 13 bin 184 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Mayıs ayında gıda üretim yerlerine 596 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 1936 adet olmak üzere toplam, 2 bin 532 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 44 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 26 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 252 bin 446 TL cezai işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Mayıs ayı içerisinde 233 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 1 milyon 588 bin 943,18 kg kuru incir, 60 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 912 bin 431,36 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 293 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 2 mi,lyon 501 bin 374,54 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Mayıs ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 52 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 11 adet, üretim yeri ile ilgili 5 adet olmak üzeretoplam 68 adet şikâyet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 38 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)’ne kaydedilmektedir.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 190 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” denildi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 09:53
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