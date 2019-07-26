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Aydın’da ‘Mavi Bayrak’ toplantısı yapıldı

Aydın’da Mavi Bayraklı Plajların arttırılması amacıyla düzenlenen toplantıda, Mavi Bayrak sahibi olmayan plajların çoğalması için yapılması gerekenler konuşuldu.

26 Temmuz 2019 Cuma 12:14
Aydın’da ‘Mavi Bayrak’ toplantısı yapıldı

Aydın’da Mavi Bayraklı Plajların arttırılması amacıyla düzenlenen toplantıda, Mavi Bayrak sahibi olmayan plajların çoğalması için yapılması gerekenler konuşuldu.


Uluslararası arenada ilke kez Fransa’da ülkemizde ise 1993 yılında uygulanmaya başlayan ‘Mavi Bayrak’ uygulaması, turizm açısından büyük önem taşıyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Aydın’da 110 kilometrelik sahilde 74 noktadan 15 günde bir deniz suyu numunesi alınarak analizler yapılıyor. Yapılan analizler sonucunda uygun koşulları sağlayan plajlar Mavi Bayraklı Plaj unvanına sahip oluyor.


Bu kapsamda, Mavi Bayrak sayılarının artırılması amacı ile Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin İlter başkanlığında toplantı düzenlendi. Gerçekleştirilen toplantıda,Mavi Bayrak alma potansiyeline sahip noktalar tekrar gözden geçirilerek numune sonuçları itibari ile iyi kalitede olup Mavi Bayrak sahibi olmayan noktaların üzerinde duruldu. Bu noktaların Mavi Bayrak almasının sağlanması, fiziki şartları (kanalizasyon, su, altyapı) yeterli olmayan noktaların ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından ele alınarak düzenlenmesi, Belediye Başkanlıkları ve Otellerin Mavi Bayrak alması yönünde teşvik edilmesi konuları görüşüldü.


Toplantıya, Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin İlter, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanı Tuncay Özer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Daire Başkanı Ahmet Varır, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Mete Erki, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Taha AL, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aslı Candal, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Ebru Kurt, Şube Müdürü Ahmet Tepe, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Parklar Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğ temsilcileri ile TÜRÇEV yetkilileri katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 12:14
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