Aydın'da makilik alanda yangın Nazilli ilçesindeki yangında 12 hektarlık alan zarar gördü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, Esenköy Mahallesi'nde dün makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Aydın, Denizli, Muğla ve İzmir Orman İşletme Müdürlüğüne ait 22 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 13 su tankeri, 5 iş makinesi müdahale etti. Yangında, 10 teknik personel, 10 memur, 111 yangın söndürme işçisi görev aldı. Yangın, arazinin sarp kayalık olması dolayısıyla yaklaşık 6 saat süren çalışma sonrası kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangında, ilk belirlemelere göre 12 hektarlık makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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