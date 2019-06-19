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Aydın'da kuvvetli sağanak ve fırtına

Kentte etkili olan yağış nedeniyle bir lisenin bahçesindeki ağaç apartmanın üstüne devrildi

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:35
Aydın'da kuvvetli sağanak ve fırtına

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtınada, bazı ağaçlar araçların ve evlerin üzerine devrildi.

Kent merkezinde öğleden sonra etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtınadan dolayı su birikintileri oluşurken, birçok yerde ağaçlar yıkıldı.

Zafer Mahallesi'nde Osman Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesindeki çam fıstığı ağacı, sokağın karşısındaki bir apartmanın üstüne devrildi.

Ağacın devrilmesi sonucu apartmandaki dairelerin balkon kısımlarında ve park halindeki bir otomobilde hasar oluştu.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Ekipler Büro Amirliği bahçesindeki bir ağaç da ekip arabalarının üzerine düştü.

Denizli Bulvarı'nda oluşan su birikintilerinden dolayı trafikte zaman zaman aksamalar meydana geldi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:35
  1. Ağaç Devrilmesi
  2. fırtına
  3. sağanak
  4. su birikintisi

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