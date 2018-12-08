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Aydın'da kuvöz sıkıntısı nedeniyle ölü doğum iddiası

İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz:- "Bebeğin kuvöz bulunamadığı için kaybedildiği iddiası doğru değil, zaten sorunlu bir hamilelik var. Gerçek otopside ortaya çıkacaktır"

08 Aralık 2018 Cumartesi 13:10
Aydın'da kuvöz sıkıntısı nedeniyle ölü doğum iddiası

AYDIN (AA) - Aydın İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, Söke ilçesinden Denizli'deki bir hastaneye sevk edilen erken doğum vakasının ölü doğumla sonuçlanmasının kuvöz yokluğundan kaynaklandığı iddiasının doğru olmadığını belirtti.

Yavuzyılmaz, Denizli'deki bir özel hastaneye sevk edilen hamile kadının ölü doğum yapması olayıyla ilgili basında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Kadının 32 haftalık hamile olduğunu, sancılarının başlaması sonrası Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi'ne başvurduğunu bildiren Yavuzyılmaz, Aydın'daki yenidoğan kuvözlerinin dolu olması nedeniyle kadının Denizli'deki özel bir hastaneye sevkine karar verildiğini aktardı.

- "Ambulans arızalandı ancak hayati bir gecikme olmadı"

Kadını taşıyan ambulansın yolda arızalandığını ancak olay yerine yakın konumdaki başka bir ambulansın kadını alarak 6 dakikalık gecikmeyle Denizli'ye devam ettiğini kaydeden Yavuzyılmaz, ambulans kayıtlarına göre arızaya rağmen hayati bir gecikme olmadığının görülebileceğini ifade etti.

Doğumun normalden 8 hafta erken gerçekleştiğini, bebeğin tam olgunlaşmaması nedeniyle ciddi sağlık sorunlarının bulunduğunu anlatan Yavuzyılmaz, "Bebeğin kuvöz bulunamadığı için kaybedildiği iddiası doğru değil, zaten sorunlu bir hamilelik var. Normal bir doğum olayı değil. Gerçek otopside ortaya çıkacaktır." dedi.


Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 13:10
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