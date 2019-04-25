Aydın’da kural tanımaz sürücüler vatandaşı çıldırttı

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaya geçitlerine park eden araçlar vatandaşları çileden çıkarttı. Kural ihlallerini trafik polislerine bildiren Aydınlılar, sürücüleri duyarlı olmaya çağırdı.

Aydın’da her geçen gün artan araç sayısı sık sık trafikte kilitlenmelere neden oluyor. Kural tanımaz sürücülerin yaptığı ihlaller ile trafik iyice içerisinden çıkılmaz bir hale gelirken, vatandaşlar yaya geçitlerine park eden araçlara tepki gösterdi. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan yaya geçidine park edilen lüx Jeep’in sahine tepki gösteren vatandaşlar "Jeep sahibi olunca trafik kuralları farklı mı oluyor?" diye sordu. Vatandaşlar, "O arabanın altındaki sarı çizgiler var ya, işte onlar bana yani yayalara ait yaya geçidi. Zevkle ihbar edilir, ceza kestirilir” diye tepkilerini dile getirdiler. Efeler Kent Konseyi Başkanı Tuncay Erdemir’de zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile muayenehanesinin karşısında bulunan yaya geçidine park eden araçlara tepki göstermişti.