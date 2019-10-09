0553 313 94 23

Aydın'da kötü koku alarmı! Valilik açıklama yaptı

Aydın Valiliği'nden, kentte bazı mahallelerde hissedilen kokunun, plastik malzemelerin de yer aldığı inşaat atıklarının yakılmasından kaynaklandığı bildirildi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 01:41
Aydın'da kötü koku alarmı! Valilik açıklama yaptı

Kent merkezinde bazı mahallelerde hissedilen kötü kokudan dolayı vatandaşlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Bunun üzerine, söz konusu mahallelerde çalışma başlatıldı.

Konuya ilişkin Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ön tespite göre, kokunun, Belediye Katı Atık Bertaraf Tesisleri yakınındaki Zindan Deresi'nde, içinde plastik malzemelerin de yer aldığı inşaat atıklarının yakılmasından kaynaklandığının anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Ekiplerimiz şehrin etrafındaki diğer kirletme ihtimali olan unsurları da süratle denetlemeye devam etmekte olup, ek bilgiler geldiğinde ayrıca açıklama yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay adına vatandaşların cep telefonuna atılan mesajda ise kokunun jeotermalden kaynaklandığı savunuldu. Mesajda, "Değerli hemşehrilerim, sağlığınız için bu akşam tüm ilçemize yayılan zehirli havayı solumayın. Evlerinizden çıkmayın, kapı ve pencerelerinizi kapalı tutun. Jeotermale hayır." ifadeleri yer aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 01:41
  1. Aydın
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın'da kötü koku alarmı!
    1. Aydın'da kötü koku alarmı!
    2. Türkiye'nin rakibi Fransa'da büyük şok!
    3. Galatasaray'dan KAP açıklaması!
    4. Kızına işkence yapan baba gözaltına..
    5. ABD'den Çin'e karşı 'Doğu Türkistan'..
    6. Mısır, Güney Kıbrıs ve Yunanistan..
    7. ABD'den kukla Guaido'ya 98 milyon..
    8. “Toplantıyı eski Bakan Müftüoğlu düzenle
    9. Suriye Milli Ordusu'ndan TSK'ya destek!
    10. Suriye'deki 150 aşiretten 'operasyon'..
    11. İngiliz hükümetine uyarı: Anlaşmasız..
    12. Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem
    13. İkinci Yargı Paketi'nde düzenleme..
    14. Dehşet kazanın görüntüleri ortaya..
    15. Irak Parlamentosundan il meclislerinin..
    16. Ortalık bir anda karıştı! Doktor ile..
    17. Pentagon'dan son dakika açıklaması:..
    18. Yahudiler Halillurrahman Camii'ni..
    19. Numan Kurtulmuş'tan operasyon açıklaması
    20. Mısır, Yunanistan ve Rumlardan..
    21. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2..
    22. BM 'en kötü' bütçe kriziyle karşı..
    23. ABD'li senatörlerden Kongre'ye 'gizli..
    24. Sıkıştıran araçtan kaçmak isteyen TIR..
    25. ABD'den Venezuelalı muhalif lider..
    26. Darüşşafaka, Nanterre'i evinde yıktı
    27. ABD'den flaş açıklama: Askerlerimizi..
    28. Metrobüs arızası seferleri aksattı
    29. Adıyaman'da terastaki tente çöktü: 3..
    30. 'İsrail Filistinli tutuklulara türlü..
    Davutoğlu’yla görüşen Ufuk Uras partisinden istifa etti!
    Davutoğlu’yla görüşen Ufuk Uras partisinden istifa etti!
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
    ABD'nin maskesi düştü! Skandal liste
    ABD'nin maskesi düştü! Skandal liste
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı
    Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2019
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı