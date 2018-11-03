Aydın’da korkunç olayda acı haber… Ekipler eve girince hareketsiz yatan üç genci gördü
Aydın’da acı bir olay meydana geldi. Kaldıkları evde uyuşturucu kullanan üç gençten birisi hayatını kaybetti. Olay eve gelen polis ekipleri tarafından anlaşıldı.03 Kasım 2018 Cumartesi 07:37
Zafer Mahallesi'nde bir kişi, arkadaşlarının rahatsızlanıp telefonla kendisine ulaşması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Yerde hareketsiz yatan üç genç...
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan üniversite öğrencileri O.S. (21), M.F.D. (19) ve Y.E.K'yi (20) ambulansla Aydın Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Öğrencilerden O.S, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.F.D. ve Y.E.K'nin durumlarının ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Söz konusu öğrencilerin, uyuşturucu hap kullanmaları nedeniyle fenalaştığı iddiası üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı.
YORUM YAZ