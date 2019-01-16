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Aydın'da kar yağışı

16 Ocak 2019 Çarşamba 14:43
Aydın'da kar yağışı

AYDIN (AA) - Aydın'ın 8 ilçesinde etkili olan kar nedeniyle kapanan yollar belediye ekiplerince ulaşıma açıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Efeler, Buharkent, Nazilli, Yenipazar, Karacasu, Çine, Koçarlı ve Efeler ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar etkili oldu.

Kar nedeniyle kapanan yollar, belediye ekiplerinin çalışması sonucu açıldı. Ulaşımı sağlayan ekipler, yollarda buzlanma yaşanmaması için de tuzlama çalışması yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sürücülerin gerekli tedbirleri alarak yola hazırlıklı çıkmaları konusunda uyarıda bulundu.

Çerçioğlu, vatandaşların yaşanabilecek olumsuz durumlarda Aydın Büyükşehir Belediyesinin "444 40 09" numaralı Hızlı Çözüm Merkezi'ni veya itfaiyenin 110 numaralı acil hattını arayabileceklerini ifade etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 14:43
  1. Aydın Büyükşehir Belediyesi
  2. çalışma
  3. kar yağışı

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