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Aydın’da kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

19 Haziran 2019 Çarşamba 00:41
Aydın’da kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kuşadası'ndan Söke istikametine giden M.G. idaresindeki 09 JY 168 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen Cumhur Faruk Okan'ın (58) kullandığı bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yola savruldu. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Okan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 00:41
  1. bisiklet
  2. Kamyon
  3. kaza

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