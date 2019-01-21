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Aydın'da kamyonet beton bariyere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

21 Ocak 2019 Pazartesi 17:49
Aydın'da kamyonet beton bariyere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'da kamyonetin beton bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Serkan Aydınoğlu (34) yönetimindeki 09 AE 401 plakalı kamyonet, Aydın-Denizli çevre yolu Çine Bulvarı yakınlarında beton bariyere çarptı.

Kazada sürücü Aydınoğlu hayatını kaybetti, Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerine gelen Aydınoğlu'nun yakınları gözyaşı döktü.


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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 17:49
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