Aydın'da kamyonet beton bariyere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Aydın'da kamyonet beton bariyere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı21 Ocak 2019 Pazartesi 17:49
AYDIN (AA) - Aydın'da kamyonetin beton bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Serkan Aydınoğlu (34) yönetimindeki 09 AE 401 plakalı kamyonet, Aydın-Denizli çevre yolu Çine Bulvarı yakınlarında beton bariyere çarptı.
Kazada sürücü Aydınoğlu hayatını kaybetti, Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza yerine gelen Aydınoğlu'nun yakınları gözyaşı döktü.
YORUM YAZ