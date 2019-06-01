Aydın’da Kadir Gecesi cami cemaati sokaklara taştı

Aydın’da camiler son yılların en kalabalık gecesini yaşadı. Kadir gecesinde şehir merkezindeki tüm camiler Müslümanların akınına uğradı. Camilerde yer kalmayınca vatandaşlar cadde ve sokaklarda namazlarını kıldı.

Aydın’da kadri gecesi dolayısıyla tüm merkez camilerde program düzenlendi. Teravih namazından yaklaşık 20 dakika önce tüm camiler doldu. Efeler ilçe merkezinde insanlar adeta boş cami aradı. Bey Cami iftardan sonra hemen dolarken, Aydın’ın en büyük camileri olan Emir Sultan, Kulliye, Yavuz Sultan Selim Camilerinde de namaz kılacak yer kalmayınca vatandaşlar cadde ve sokaklara kilim serip namazlarını burada eda ettiler.

Teravih namazından sonra birçok camide teşbih namazı kılındı. Ardından da hatim duaları ve çeşitli etkinliklerle kadir gecesi programları sahura kadar devam etti. Bazı camilerde sahur yemeği de verildi. Yatsı namazından sonra camileri terk etmeyen yüzlerce kişi kadir gecesini camilerde geçirip sabah namazından sonra evlerine döndü.