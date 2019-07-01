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Aydın’da kaçak tütün ve elektronik sigara operasyonu

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin bir iş yerine düzenledikleri operasyonda 19 kilogram kaçak tütün ile 78 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:57
Aydın’da kaçak tütün ve elektronik sigara operasyonu

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin bir iş yerine düzenledikleri operasyonda 19 kilogram kaçak tütün ile 78 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde;Mavişehir Pazar yerinde faaliyet gösteren bir işyerinde yapılan aramalarda 13 bin 400 adet bandrolsüz boş makaron, 3 bin 600 adet doldurulmuş makaron, 2 kilo 550 gram pipo tütünü, 16 kilo 500 gram nargile tütünü, 78 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi. İş yeri sahibi K.D isimli şahıs hakkında 5607 sayılı Kanuna muhalefetten işlem yapıldı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:57
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