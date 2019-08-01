0553 313 94 23

Aydın’da jeotermal eylemi

AYDIN (İHA) – Aydın’da, Efeler Belediyesi ve Aydın Tabip Odası öncülüğünde bir araya gelen bir grup sivil toplum örgütü temsilcisi, yeni yapılacak jeotermal tesis ihalelerine tepki gösterdi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 20:25
Aydın’da jeotermal eylemi

AYDIN (İHA) – Aydın’da, Efeler Belediyesi ve Aydın Tabip Odası öncülüğünde bir araya gelen bir grup sivil toplum örgütü temsilcisi, yeni yapılacak jeotermal tesis ihalelerine tepki gösterdi.



Efeler Belediyesi ve Aydın Tabip Odası öncülüğünde Atatürk Kent Meydanı’nda toplanan sivil toplum örgütü temsilcilileri, Aydın’da yapımı planlanan 64 yeni jeotermal tesisin ihalesini protesto etmek için basın açıklaması yaptı.



Aydın’da bir çevre katliamı yapılmak istendiğini öne süren Ayrın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, “Dağlarından yağ, ovalarından bal akan Aydın’ın çoraklaşmasına be bu bereketli toprakların yok olmasına asla izin vermeyeceğiz. Jeotermal enerji kaynaklarının çevreye ve doğaya olan etkilerinin yanı sıra insan sağlığına zararları var. Son dönemde yapılan araştırmalar, çeşitli sağlık sorunlarına bağlı vakalarda artış olduğunu gösteriyor. Jeotermal düşük maliyetli ve temiz bir enerji kaynağı olarak gösterilse de, Jeotermal Enerji Santralleri (JES) o kadar da masum değil. Bu yatırımların gelişmiş ülkelerde olduğu gibi kapalı sistem ve tüm akışkanların tamamının re enjekte edilmesi gerekiyor. Aydın’da ise tam aksine, akışkanların bir bölümünün Büyük Menderes Nehri’ne verilmesi nedeniyle olumsuz parametreler artış göstermektedir” dedi.



“Bizler çevre ve insan sağlığını tehlikeye atacak her türlü oluşumun karşısındayız” diyen Karagözlü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Topraklarımıza ve sularımıza karışan ağır metaller sağlığımız açısından çok ciddi bir sorundur. Tarım ve hayvancılık üzerine etkileri de her geçen gün artan şekilde ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde yapılan çalışmalar eksik, veri paylaşımı sınırlı ve sorunludur. Oysa, dünya literatürüne baktığımızda; bu bölgelerde kalp hastalıkları ile acil hastane başvuruların özellikle yaşlı nüfusta arttığı; maruziyet dozu artıkça başvurunun da arttığı saptanmıştır. Yine bir izleme çalışmasında; tüm kanserlerde 1,21, pankreas kanserinde 1,93 meme kanserinde 1.48, prostatta 1.5 karaciğer 1,48 lenf ve kan kanserlerinde 1,54 non-hodgkinde 2,08 ve deri kanserlerinde 1,62 kat artış saptanmıştır. Kişilerin o bölgelerde yaşama süreleri ile jeotermal aktivitenin derecesi ile bu kanserlerin sıklığı ilişkili bulunmuştur. Bu bölgelerde kalp hastalıkları ile acil hastane başvuruların özellikle yaşlı nüfusta arttığı, maruziyet dozu artıkça başvurunun da arttığı saptanmıştır. Sayıları gittikçe artan jeotermal santrallerinin havamızı, toprağımızı ve suyumuzu kirletmesine, inciri ve zeytinimizi yok etmesine ve bütün bunların beklenen sonucu olarak da Aydın halkının sağlığını bozmasına müsaade etmeyeceğiz.


İnsan sağlığını tehdit eden her konu da olduğu gibi JES’ler konusunda da halkı bilgilendirmek, bilinçlendirmek görevimizdir. Görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Hekimler olarak, Hipokrat’tan bu yana görevimizi bu anlayışla yerine getiriyoruz. Bu nedenle de, halkımızın sağlığını korumaya 6023 sayılı TTB yasamızda da yer aldığı üzere bugün de yarın da devam edeceğiz”



Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay da, enerjiye değil, insanı, inciri, zeytini ve kestaneyi yok eden vahşi elektrik üretimine karşı olduklarını söyledi. Aydın’da üretimde 35 jeotermal enerji santralinin olduğuna işaret eden Atay, jeotermal firmalarına uyarıda bulunarak, "Biraz daha santral kurarsanız, biz öleceğiz, kanser olacağız. Siz çok para kazanacaksınız diye biz ölmek zorunda mıyız? Biz, sağlıklı yaşamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.



Basın açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü, CHP İl Başkanı Ali Çankır, İYİ Parti İl Başkanı Cemal Sarı, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileriyle Efeler ve çevre ilçelerden gelen üreticiler ellerindeki zeytin dalları ve pankartlarla katıldı. Olaysız bir şekilde tamamlanan basın açıklaması boyunca, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 20:25
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurban bayram tatili 4 gün mü 9 gün mü?
    1. Kurban bayram tatili 4 gün mü 9 gün mü?
    2. Fındık hasadı: Türkiye, Azerbaycan..
    3. Aydın’da jeotermal eylemi
    4. Olimpija Ljubljana-Yeni Malatyaspor
    5. YKS tercih başvuru sonuçları açıklandı..
    6. Bakan Varank gençlerle uzay gözlemi..
    7. Ayvalık Kurban Bayramı’nı dolu dolu..
    8. Evde karamelli çikolata yapmaya ne..
    9. Sağlıkçıların fazla mesai isyanı
    10. 22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği
    11. 2019 ÖSYM tercih sonuçları ne zaman..
    12. 22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği
    13. 2019 ÖSYM tercih sonuçları ne zaman..
    14. Avrupa borsaları “güçlü bilançolarla”..
    15. Pazaryeri’nde hacı adayları dualar..
    16. MHP Lideri Bahçeli, İYİ Parti..
    17. ABD'li ve İngiliz askerler YPG..
    18. Bodrum'da Antik Pedasa Kenti'nde kazı..
    19. Edremit’te kaçak tütün operasyonu
    20. Ayvalık’ta 44 göçmen jandarmaya..
    21. Evleri küle döndü, mahalleli seferber..
    22. "Türkiye çok güçlü, çok iyi..
    23. Pakistan'dan tutuklu Hint subayı için..
    24. Adalet Bakanlığı CTE başvuru sonuçları..
    25. Bahçeli'den İYİ Partililere çağrı
    26. Bahçeli'den İYİ Parti kurultayı öncesi..
    27. Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol..
    28. Banyonuzda değişiklik yapmadan önce bu..
    29. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    30. Yemen'deki saldırıların bilançosu: 49..
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'