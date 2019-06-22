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Aydın’da ıslak Haziran

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın’da 2019 Haziran ayının yağışları herkesi şaşırttı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 09:03
Aydın’da ıslak Haziran

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın’da 2019 Haziran ayının yağışları herkesi şaşırttı. Uzun yıllar ortalamasına göre Haziran ayında 8,9 kilogram yağış alan Aydın bu yıl Haziran ayının ilk 3 haftasında 121.3 kilogram yağış aldı. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri tahminlere göre yağışların sona erdiğini sıcaklıkların da önümüzdeki günlerde mevsim normallerine döneceğini belirtti.


Mayıs ayından itibaren yaz sıcaklarının kendini en fazla hissettirdiği Aydın’da 2019 Haziran ayı adeta güneşe hasret günler yaşandı. Günlerdir devam eden yaz yağmurları pek çok yerleşim bölgesinde fırtına ile birlikte gelince hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezlerinde yaşam mahalleri, tarım alanlarında ise sebze ve meyveler ciddi zarar gördü. Aydın Efeler Ziraat Odası Aydın il genelinde gerçekleşen şiddetli yağışlardan oluşan zararlar nedeniyle çiftçiler açısından ilin afet kapsamına alınmasını isterken özellikle kiraz, kestane, cevizin yanı sıra pamuk, domates, patlıcan biber, fasulye ve çeşitli sebzelerin zarar gördüğü belirtildi.


“Bir günde 78,4 kilo yağış düştü”


Yakın zamanda görülmemiş bir haziran yağışının yaşandığı Aydın’da Koçarlı ilçesine geçtiğimiz gün birkaç saat içerisinde 78,4 kilo yağış düşerken Karacasu ilçesine ise Haziran ayının ilk 3 haftasında düşen yağış miktarı 121.3 kilogram olarak ölçüldü. Aydın’da hava durumunun ve sıcaklıkların mevsim normallerine döndüğünü ve önümüzdeki hafta boyunca yağış beklenmediğini belirten Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri 20019 Haziran ayında Aydın’da ortalama yüzde 300 yağış artışı yaşandığını belirttiler.


Meteroloji Müdürlüğü verilerine göre Aydın’da haziran ayının ilk 3 haftasında; Efeler ilçe merkezine 31.3, Nazilli’ye 34.6, Sultanhisar’a 16.2, Kuşadası’na 11.1, Didim’e 7.8, Söke’ye 35.2, Karpuzlu’ya 9.8, Çine’ye 22, Karacasu’ya 121.3, İncirliova’ya 29.4, Bozdoğan’a 17.9, Koçarlı’ya 97.6, Germencik’e 35.8, Buharkent’e 28.6, Kuyucak’a 24, Köşk’e 74.3, Yenipazar’a 13.6 kilogram yağış düştü.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 09:03
  1. doğa

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