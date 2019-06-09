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Aydın’da İncir üreticilerine ekşilik böceği tuzakları dağıtılıyor

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından incir üretiminin yoğun olduğu bölgelerde ekşilik böceği tuzakları dağıtılarak örnek bahçeler oluşturuluyor.

09 Haziran 2019 Pazar 13:33
Aydın’da İncir üreticilerine ekşilik böceği tuzakları dağıtılıyor

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından incir üretiminin yoğun olduğu bölgelerde ekşilik böceği tuzakları dağıtılarak örnek bahçeler oluşturuluyor.


Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İncir, ilimiz ve ülkemiz için önemli bir ürün olup, incirde kalite ve verimi etkileyen faktörlerin başında ekşilik böcekleri gelmektedir.Ekşilik böcekleri incirde gerek bahçe, gerekse depolarda meyve de kalite ve ürün kaybına yol açarak önemli zararlar oluşturmaktadırlar. Ekşilik böcekleri direk yaptıkları bu zararın yanı sıra başta aflatoksin’i oluşturan etmenler olmak üzere meyve içinin ekşimesine ve çürümesine yol açan pek çok zararlı hastalık etmenlerini de meyveden meyveye bulaştırarak incirde çok önemli zararlara yol açmaktadırlar. Ekşilik böcekleri ile mücadele etmek amacıyla İl Müdürlüğümüzce Ege İhracatçı Birliklerine yaptırılan 12.720 adet incir ekşilik böceği tuzaklarının dağıtımı İlçe Müdürlüklerimizeyapılmıştır.Bu tuzaklar İlçe Müdürlüklerimizce incir yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı köylere ulaştırılarak örnek bahçeler oluşturulacaktır. Ekşilik böcekleri ile mücadelede kullanılan çekici yem tuzaklarının ileklemeden önce ağaçlara asılarak mücadeleye başlanması, ilekleme döneminde kaldırılması ve ileklemeden bir hafta sonra tekrar asılarak hasat sonuna kadar bahçede bulundurulması mücadele açısından çok önemlidir.Üreticilerimizin ellerinde bulunan veya temin ettikleri tuzakları ağaçlara asarakmücadeleye başlamaları ve hasat sonuna kadar mücadeleye devam etmeleri gerekmektedir” denildi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 13:33
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