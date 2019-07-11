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Aydın’da incir bahçelerinde kırmızı örümcek mücadelesi devam ediyor

Aydın’da en fazla ihracata sahip tarım ürünü olan İncir’de kırmızı örümcekle mücadele devam ediyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:45
Aydın’da incir bahçelerinde kırmızı örümcek mücadelesi devam ediyor

Aydın’da en fazla ihracata sahip tarım ürünü olan İncir’de kırmızı örümcekle mücadele devam ediyor.


Aydın İl Tarım Müdürlüğü’nden konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “İncir ilimizde 369 bin 020 da alanda, yaklaşık 62.000 tonluk kuru incir üretimi ile önemli bir yer teşkil etmektedir. Aynı zamanda incir ilimizden en fazla ihracatı gerçekleştirilen tarım ürünüdür.


Her bitkide olduğu gibi incirde belli dönemlerde çeşitli hastalık ve zararlılara maruz kalabilmektedir. İncirde görülen bu hastalık ve zararlıların üründe zarar yapmaması, ürünün kalite ve verimini etkilememesi için Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca arazi çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. İlimizde incir üretiminin yoğun olarak yapıldığı Germencik, İncirliova, Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçeleri başta olmak üzere incir üretimi yapılan tüm bölgeler kontrol edilmektedir. Yapılan arazi çalışmaları sonucunda üreticilere gerek arazide ürün başında gerekse de mahalle kahvelerinde konu ile ilgili bilgilendirmeler ve uyarılar yapılmaktadır. Yapılan bahçe kontrollerinde; ilimizde bazı bölgelerde lokal olarak kırmızı örümcek zararlısına rastlanılmıştır. Kırmızı örümcekler bulundukları konukçuların yaprak ve meyvelerinde bitki öz suyunu emerek zararlı olurlar ve zehirli maddeler salgılarlar. Bunun sonucu yaprak ve meyvelerde sarı kahverengi lekeler meydana gelir. Meyveler küçük kalarak kalitesi düşer. Kırmızı örümcek zararı sıcaklıkların artması ile daha da yaygın olarak görülür. Kırmızı örümcek ve diğer zararlılar ile hastalıkların görüldüğü bahçelerde, mücadele konusunda gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapılarak Bakanlığımızca önerilen bitki koruma ürünleri tavsiyesinde bulunulmaktadır. Genel olarak bakıldığında ilimiz genelindeki incir alanlarında hastalık ve zararlılar yönünden önem arz edebilecek düzeyde bir yoğunluk bulunmamaktadır. Üreticilerimizin de bahçelerine sık sık kontrol ederek herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde İl Müdürlüğümüze ya da İlçe Tarım Müdürlüklerimize başvurması gerekmektedir. Sağlıklı ve kaliteli ürün elde etmek, ürünü ve üreticiyi korumak için Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca arazi kontrolleri aralıksız devam etmektedir” denildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:45
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