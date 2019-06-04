Aydın’da il protokolü bayramlaştı

Aydın’da Ramazan Bayramı resmi bayramlaşma töreni Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in katılımı ile gerçekleştirildi.

Yoğun bir katılım olduğu bayramlaşma programında konuşan Vali Köşger, “Aydın’da çok güzel bir bayram idrak ediyoruz” dedi.

Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Vali Köşger, “Memleketimizde ve Aydın’da çok güzel bir bayramı idrak ediyoruz. Allah bize huzur, barış ve esenlikler içinde nice bayramlar kutlamayı nasip etsin. Arife günü bütün taraflar ile birlikte, Aydın’ın bütün ana güzergahlarını havadan da olmak üzere denetledik. Buradan yirmi dört saat nöbetleri başında bulunan güvenlik güçlerimizin, sağlık ve itfaiye ekiplerimizin bayramını tebrik ediyorum. İlimizde şu ana kadar asayişle ilgili bana yansıyan herhangi bir sıkıntı yok. Sürücülerimizden ve bütün vatandaşlarımızdan dileğimiz, “varacağınız yere beş dakika geç varın, ama acı sonuç olmasın, her zaman geç varmak, hiç varmamaktan iyidir.’ Vatandaşlarımıza hatasız kazasız yolculuklar diliyorum. Lütfen trafik kurallarına uyalım” diye konuştu.

“Turizm beldelerindeki güvenlik önlemlerimizi arttırdık”

Turizm beldelerinde bayram nedeniyle bir yoğunluk yaşandığına dikkat çeken Vali Köşger,“Daha bayram gelmeden neredeyse bütün otellerde doluluk oranına ulaşıldı. Buralarda da gereken tedbirler alındı. Sadece bayramda değil, yaz boyunca asayişi sağlamak için ilave tedbirler alıyoruz. İnşallah yaz boyunca güzel bir sezon geçireceğiz. Turizm sezonunun en iyi şekilde geçmesi için tedbirlerimiz alıyoruz. Vatandaşlarımızın sıkı tedbirlerden dolayı canı sıkılmasın, bilsinler ki onların daha huzur ve asayiş içinde tatillerini yapmalarını sağlamak için bu tedbirleri alıyoruz. Kendi güvenliğimiz ve ülkemizin imajı için bunlara katlanacağız” dedi.