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Aydın’da İl İstihdam Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Aydın İl İstihdam Kurulu ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Vali Yavuz Selim Köşger’in başkanlığında gerçekleştirildi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:48
Aydın’da İl İstihdam Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Aydın İl İstihdam Kurulu ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Vali Yavuz Selim Köşger’in başkanlığında gerçekleştirildi.



Aydın Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen İl İstihdam Kurulu ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında, Aydın’da yüzde 6,9 işsizlik oranının daha da aşağıya çekilmesi amacıyla yapılması gereken konular görüşüldü.


Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın’daki işsizlik oranının Türkiye ortalamasının altında olduğunu ifade ederek, “Geçtiğimiz dönemde 3 aylık süre içerisinde İŞKUR İl Müdürlüğümüz vasıtasıyla Aydın iş piyasasında bir takım faaliyetler yapıldı. Bunlardan en öne çıkanı yaklaşık 2 milyon TL’lik bedelle, 50 bin TL engelli vatandaşlarımıza, 38 bin TL eski hükümlü vatandaşlarımız olmak üzere kendi işini kuran 49 kişiye destek vererek iş sahibi yaptık. Bugün yapacak olduğumuz toplantıda, önümüzdeki 3 aylık dönem için yapacağımız çalışmaları ele alıp, Aydın iş piyasasının taleplere cevap verebilmesini sağlamak için planlama yapacağız. Cuma günleri yaptığımız halk günü toplantılarında vatandaşlarımızın yüzde 40’ı, 50’si iş istemeye geliyor. Genel olarak iş istemeye gelen vatandaşlarımıza ‘Ne iş yaparsın, ne istiyorsun’ diye sorduğumuzda masa başı, devamlı olsun, ne iş olsa yaparız diyorlar. Bu iki söylemde iş bulma noktasında etkili bir söylem değil. Aydın’da işsizlik var mı diye sorarsanız, Aydın Türkiye ortalamasının altında. Türkiye’de yüzde 13 işsizlik rakamı varken, bu Aydın’da yüzde 6,9 civarında. Bu yüzde 6,9’luk işsiz kesime bir vasıf kazandırsak, meslek edindirebilirsek, çalışma niyetlerini düzeltebilirsek Aydın’da işsizlik kalmaz. Çünkü Aydın’da iş potansiyeli var. Bugünkü toplantıda Aydın’daki işsizliği minimize edecek tedbirler ne olur onu görüşeceğiz” diye konuştu.


Toplantıya Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan vekili Evrim Karakoz, İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi ve diğer kurul üyeleri katıldı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:48
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