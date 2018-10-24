0553 313 94 23

Aydın'da her yere afiş astılar! Kim bulursa 10 bin lira

Didim ilçesinde bir inşaat şirketi, belediyeye açtığı tazminat davası kapsamında haciz konulan ancak henüz bulunamayan Didim Belediye Başkanlığına ait makam otomobilini gören ya da bulanlara 10 bin lira ödül verecek.

24 Ekim 2018 Çarşamba 08:25
Aydın'da her yere afiş astılar! Kim bulursa 10 bin lira

İnşaat şirketinin sahibi Ahmet Orak, gazetecilere yaptığı açıklamada,  alacaklarına karşılık belediyeye açtıkları tazminat davasını kazandıklarını, bu  kapsamda belediyedeki 108 araca mahkeme kararıyla haciz konulduğunu anımsattı.

Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın hukuka karşı hareket ettiğini ileri  süren Orak, "İcra kararı olmasına rağmen makam aracını kaçırıyor. 108 belediye  aracına haciz konulmuş durumda. Belediyeye ait garaja gittiğimizde hiçbir arabayı bulamıyoruz. Sürekli 'görevde' deniyor. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

Makam aracını hiçbir yerde bulamadıklarını iddia eden Orak, "Biz de  farklı bir yol denedik. Halkı bilinçlendirmek için broşür bastık. Bu aracı bulan  ya da ihbarda bulunan kişilere 10 bin lira para vereceğimizi belirten afişler  astırdık. Bu aracı bulan ya da ihbarda bulunan kişilere 10 bin lira vereceğiz."  diye konuştu.

Şirketin avukatı Murat Sultansu da, belediye başkanı ve  yardımcılarının "09 D 0001" plakalı makam aracını icra işlemlerinden kaçırdığı  iddiasıyla Didim Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi verdiklerini ifade  etti.

İnşaat şirketi, 30 Mart 2014'teki yerel seçimden önce aldığı inşaat  ruhsatının yeni seçilen belediye yönetimi tarafından iptal edilmesinin ardından  belediye aleyhine açtığı dava açmıştı.

Dava sonucu belediyeden 1 milyon 468 bin 326 lira tazminat alma hakkı  kazanan inşaat firmasının avukatı, makam otomobillerinin de bulunduğu 108 araç,  49 banka hesabı ile 3. kişilerden alacaklarla ilgili haciz işlemi başlatmıştı.

Firma yetkilileri geçen hafta, Söke Sanayi Sitesi'ndeki tamir  atölyesine polis ekipleriyle giderek, belediyeye ait 09 D 5200 resmi plakalı lüks  otomobili, tamir edildiği yerden alarak bir otoparka çektirmişti.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 08:25
  1. Aydın
  2. didim
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Donald Trump: Tarihte üzeri örtülen en kötü olay
    1. Donald Trump: Tarihte üzeri örtülen en..
    2. Avrupa, otomotivde ‘Türkiye’ tercihi
    3. Hasan Mandal TÜBİTAK Yönetim Kurulu..
    4. Donald Trump’tan 3 ülkeye tehdit!
    5. Aydın'da her yere afiş astılar! Kim..
    6. Nobel ödüllü Japon bilim insanı..
    7. İnsanlık dışı olay! Görenler şok oldu
    8. Karısına 'birazdan geliyorum' deyip..
    9. İstanbul'un ortasında dehşeti yaşadı!..
    10. Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı açıklamaları..
    11. Cengiz Ünder boş geçmedi! İşte..
    12. Dolar bugün ne kadar?
    13. Selman oraya gitti! 50 milyar dolarlık..
    14. İmar Barışı’nda rekor o şehirde!
    15. Fenerbahçe'den şampiyonluk yenilemesi
    16. Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem..
    17. Veliaht Prens Selman oraya gitti! 50..
    18. Yeni düzenleme yolda! E-devlet..
    19. Amerika'dan Suudi Arabistanlı 21..
    20. Birleşmiş Milletler'den Yemen uyarısı:..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz

    Günün Karikatürü

    24 ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Başkan Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını açıkladı
    Başkan Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını açıkladı