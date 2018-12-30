Aydın'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele

Aydın'da İl Jandarma Komutanlığınca son 4 ayda gerçekleştirilen 11 operasyonda 441 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açılamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzensiz göçmenler ve organizatörlere yönelik son 4 ayda Didim merkezli 11 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 441 düzensiz göçmen yakalandı, biri İran uyruklu 20 zanlı organizatörlük iddiasıyla gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu, bir lastik bot, 4 yakıt deposu, 3 can yeleği, 974 gram esrar, bir tabanca ve bir tüfek ele geçirildi.