0553 313 94 23

Aydın’da geleneksel 4. ‘RAM Günleri’ başladı

Aydın’da Hacı Kadriye Arslan Rehberlik ve Araştırma Merkezi çalışma bölgesi ilçeleri olan Efeler, İncirliova, Koçarlı, Çine, Köşk ve Karpuzlu ilçelerindeki Resmi ve Özel okullarda görevli 250 Psikolojik Danışman, 150 Özel Eğitim Öğretmeni ile ADÜ PDR Bölümü öğrencileri bu yıl 4.

26 Mart 2019 Salı 10:04
Aydın’da geleneksel 4. ‘RAM Günleri’ başladı

Aydın’da Hacı Kadriye Arslan Rehberlik ve Araştırma Merkezi çalışma bölgesi ilçeleri olan Efeler, İncirliova, Koçarlı, Çine, Köşk ve Karpuzlu ilçelerindeki Resmi ve Özel okullarda görevli 250 Psikolojik Danışman, 150 Özel Eğitim Öğretmeni ile ADÜ PDR Bölümü öğrencileri bu yıl 4.’sü gerçekleştirilen Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) günleri etkinlikleri kapsamında bir araya geliyor. İlk gün gerçekleştirilen konferans, öğretmenlerin yanı sıra akademik çevrelerin ve halkın da ilgisini çekerek 650 kişilik bir katılımcı ile gerçekleştirildi


Bu yıl 25 Mart-08 Nisan 2019 tarihleri arasında sürecek olan etkinlikler, konferans ve seminerler ile devam edecek. RAM Müdürü Tayfun Çağlayan, bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdikleri “RAM Günleri” haftasına yönelik etkinliklerin önümüzdeki yıllarda daha da zenginleşerek büyüyeceğini belirtti. Yapılan bu çalışma ile, rehberlik faaliyetlerinin ve özel eğitim çalışmalarının artık Aydın’da daha sistemli bir şekilde yürütülmesinin hedeflendiği belirtildi.


RAM Günleri Haftası kapsamında düzenlenecek faaliyetler arasında, Prof. Dr. Bengi Semerci tarafından “Çocuk Aile ve Okul Arasında Denge Kurmak” konulu konferans, Hacettepe Üniversitesi Öğr. Gör. Dilek Avcı tarafından “Yakın İlişkiler ve Sınırlar” konulu konferans, Uzman Psk. Dan. Deniz Altınay tarafından “Psikodrama”, Anadolu Üniveristesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ayten Düzkantar tarafından “Engelli Çocuklarda Cinsel Kimlik Gelişimi” ile İstanbul Üniversitesi’nden Dr. Tamer Ergin tarafından “Bilişsel İşlemlerden Akademik Becerilere Yolculuk” konulu konferanslar verilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Booker'ın 59 sayısı Suns'a yetmedi
    1. Booker'ın 59 sayısı Suns'a yetmedi
    2. Başkan Çelik, ilçe belediye..
    3. Mali'deki köy saldırısında ölü sayısı..
    4. Elektrik ve doğal gaz fiyatları..
    5. Çiftlik Bank iddianamesi hazırlandı
    6. Şekerden kurtulmak için Fransa’dan..
    7. Samsun'da ayakkabı hırsızları bakın..
    8. Otobüsün çarptığı otomobil hurdaya..
    9. Eski BBP Genel Başkanı Muhsin..
    10. Tarihçi yazar Bahadıroğlu, ADÜ’de..
    11. Muğla’da Orman Haftası Satranç..
    12. Kapısında kilit olmayan kütüphane
    13. Aydın’da geleneksel 4. ‘RAM Günleri’..
    14. Bandırma’da ’Ebru Sergisi’ İlgi Gördü
    15. (Özel) Klipli muhtar adayından..
    16. İzmir takımlarını şampiyonluk..
    17. Sinsi hastalık vereme dikkat
    18. (Özel) Hayvanlar için 5 yıldızlı otel..
    19. Ömer Günel, mali müşavirler ile bir..
    20. ASKİ’nin yeni kombine kanal temizleme..
    21. FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına..
    22. Çeşme’de kalamarlara yapay yuva
    23. Göztepe tarihi değiştirmeye çalışacak
    24. Erdoğan’dan Yücel Yılmaz’a canlı yayın..
    25. Çiftlikbank’a yönelik yürütülen..
    26. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    27. McGregor emekliye ayrıldı
    28. Çiftlik Bank soruşturması kapsamında..
    29. Mathieu Valbuena için flaş iddia
    30. Borsa, güne yükselişle başladı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    AK Parti'den kritik dolar açıklaması! "Bunun adı, milletin cebindeki parayı almaktır"
    AK Parti'den kritik dolar açıklaması! "Bunun adı, milletin cebindeki parayı almaktır"
    CHP'nin tartışılan İzmir adayı Tunç Soyer mason çıktı!
    CHP'nin tartışılan İzmir adayı Tunç Soyer mason çıktı!