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Aydın’da FETÖ sanıklarına ceza yağdı

Devam eden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında 5 sanığa toplamda 23 yıl 23 ay hapis cezası verildi.

11 Ekim 2018 Perşembe 09:53
Aydın’da FETÖ sanıklarına ceza yağdı

Aydın 2. ve Ağır Ceza Mahkemesi’nde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davalarında Bylock kullandığı tespit edilen sanık İbrahim Kuru 12 yıl, etkin pişmanlıktan yararlanan sohbet ablası sanık Hatice Cam 2 yıl 6 ay, FETÖ üyesi sanık Mustafa Sağlık 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. 

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017-211 esas sayılı dosyasında FETÖ Silahlı Terör Örgütü elebaşısının çağrısı üzerine Bank Asya’da katılım hesabı açan, bankaya para yatıran, örgüt toplantı ve organizasyonlarına katılan, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne ait okullarda tayine tabi öğretmen olarak çalışan, FETÖ Silahlı Terör Örgütünü övücü destek olan sosyal medya paylaşımları yapan, PAK-İŞ Sendikasına üye olan sanık Selçuk Çiftçi hakkında silahlı terör örgütüne üye olma sucundan cezalandırılması yönünde mütalaa verildi. Mahkeme sanığı silahlı terör örgütüne yardım sucundan 1 yıl 13 ay hapis cezasına hükmetti. 

Ayrıca Bylock kullanıcısı olan, FETÖ Silahlı Terör Örgütü toplantı ve organizasyonlarına katılan, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne ait okullarda tayine tabi öğretmen olarak çalışan, FETÖ Silahlı Terör Örgütünü övücü destek olan sosyal medya paylaşımları yapan, örgüt adına nakdi ve ayni yardım toplayan, örgüt içerisinde bölgeci olarak görev alan sanık Cezmi Akın hakkında silahlı terör örgütüne üye olma sucundan 7 yıl 4 ay hapis cezasına hükmedildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. 

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 09:53
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