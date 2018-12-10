Aydın'da FETÖ operasyonu

AYDIN (AA) - Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan biri eski teğmen 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda meslekten ihraç edilen teğmen H.Y.Y. ile örgütün kapatılan okullarında çalışan A.E. gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada bulunan dijital verilere el konuldu.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.