Aydın’da FETÖ operasyonu 5 gözaltı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonda 2010 yılında yapılan Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını önceden elde eden 5 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, ‘Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak’, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık’, ‘Resmi Belgede Sahtecilik’ suçları kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün Polis Memurluğu’ndan Komiser Yardımcılığı’na Geçiş Sınavı sorularını sınavdan önce elde ettiği tespit edilen toplam 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik Aydın merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda şüpheliler B.K Sivas’ta, E.T Mersin’de, Ö.K Diyarbakır’da, S.M ve Ş.A Aydın’da gözaltına alındı. Şüpheli Y.K’nın Kırşehir E Tipi cezaevinde olduğu tespit edilirken, diğer Ş.K, A.A ve A.G isimli üç şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.