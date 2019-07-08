Aydın’da fabrika yangını; Zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı Aydın’ın Efeler ilçesi Umurlu OSB’de bulunan bir fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi ağır yaralandı.

Aydın’ın Efeler ilçesi Umurlu OSB’de bulunan bir fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahsın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yangın Umurlu Organize Sanayi Bölgesindeki zeytin işleme fabrikasında meydana geldi. Yangın fabrikadaki klimanın elektrik aksamından yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangında ağır yaralanan bir kişi ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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