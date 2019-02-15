Aydın'da 400 yıllık Tevrat bulundu Aydın'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, 400 yıllık Tevrat bulundu.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesinde yaşayan G.D. adlı kadında 4 asırlık Tevrat bulunduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine G.D.'nin evine dün baskın yapıldı. Evin bahçe kısmında yapılan aramalarda, poşet içinde 400 yıllık Tevrat ele geçirildi. Tevrat, Aydın Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. G.D. ise gözaltına alınarak, emniyete götürüldü

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