Aydın'da 400 yıllık Tevrat bulundu
Aydın'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, 400 yıllık Tevrat bulundu.15 Şubat 2019 Cuma 12:41
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesinde yaşayan G.D. adlı kadında 4 asırlık Tevrat bulunduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine G.D.'nin evine dün baskın yapıldı. Evin bahçe kısmında yapılan aramalarda, poşet içinde 400 yıllık Tevrat ele geçirildi. Tevrat, Aydın Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. G.D. ise gözaltına alınarak, emniyete götürüldü
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