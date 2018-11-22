THY- Noukşot
0553 313 94 23

Aydın'da düşen eğitim uçağı

Kazada hayatını kaybeden pilot Hamdi Yılmaz'ın cenazesi Kayseri'de toprağa verildi

22 Kasım 2018 Perşembe 14:10
Aydın'da düşen eğitim uçağı

KAYSERİ (AA) - Aydın'da düşen ve enkazı Karacasu ilçesinde bulunan eğitim uçağında hayatını kaybeden pilot Hamdi Yılmaz'ın cenazesi, eşinin memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Hunat Camisi'nde düzenlenen törene, Yılmaz'ın eşi Necla, pilot oğlu Uğur ve kızı İlayda Yılmaz, ablası İlhan Yılmaz, çalışma arkadaşları ve öğrencilerinin yanı sıra Kayseri Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ile vatandaşlar katıldı.

Hamdi Yılmaz'ın güçlükle ayakta duran eşi Necla Yılmaz, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Yılmaz'ın cenazesi, İl Müftüsü Şahin Güven tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törenin ardından AA muhabirine konuşan Yılmaz'ın ablası İlhan Yılmaz, kardeşini son olarak 29 Ekim'de annesini ziyaret için geldiği Kırklareli'de gördüğünü söyledi.

Kardeşinin pilotluğu çok sevdiğini belirten Yılmaz, "Askeriyeden emekli olduktan sonra THY'de çalışmaya başlamıştı. Adana'da eğitim alarak eğitmen oldu. Samsun'da 7-8 yıl görev yaptı. Aydın'a geleli 3 ay olmuştu. Aydın'daki hocaları 'Geç bulduk, çabuk yitirdik. Onun gibi bir deha bir daha gelmez' dedi. Annem bir daha bir Hamdi daha doğurmaz. Dünyada bir taneydi benim kardeşim. Uçmayı o kadar çok seviyordu ki oğlunu da pilot olarak yetiştirdi. Anneme haber veremedik. Çünkü annem kalp hastası. 'Uçağı düşmüş, yaralanmış' dedik." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 14:10
  1. kayseri
  2. uçak kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Aç kalacam!" korkusu diyeti boşa çıkarıyor
    1. "Aç kalacam!" korkusu diyeti boşa..
    2. Türkiye'den Patriot açıklaması: İyi..
    3. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    4. Kansere yenik düşen genç öğretmen son..
    5. ‘Ölüm Mantarı’
    6. Fenerbahçe, Trabzonspor maçı..
    7. Bakan Süleyman Soylu sınır güvenliği..
    8. Fen liseleri masaya yatırıldı
    9. Bakırköy AK Parti belediye başkan..
    10. 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe..
    11. Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine..
    12. Tüm belediyeler 2019'da e-Belediye'ye..
    13. Eski yüksek yargıçların yargılandığı..
    14. Musul'da öğrencileri taşıyan araca..
    15. Vücudumuz günün farklı saatlerinde..
    16. Şefkatsizlik en büyük sorun!
    17. Bakan Soylu, sınır güvenliği..
    18. Vatandaştan skandal karara tepki!..
    19. Prizde unutulan ütü yangın çıkardı
    20. Aydın'da düşen eğitim uçağı
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"